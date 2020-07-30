Saudi Aramcо о поисках поставщиков нефтегазовых компонентов и услуг в регионе

Энергетика 30 июля 2020 20:36 (UTC+04:00)
Saudi Aramcо о поисках поставщиков нефтегазовых компонентов и услуг в регионе
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