BP закрывает платформу Shah Deniz Alpha для плановых профилактических работ

БАКУ/ Trend/ - Компания ВР, которая является оператором проекта разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", закрывает платформу Shah Deniz Alpha, а также объект Shah Deniz 1 на Сангачальском терминале с конца июля до начала августа в рамках годовой программы деятельности на месторождении "Шах Дениз", сообщает в четверг Trend со ссылкой на ВР.

Как отмечается, в соответствии с планом, производство на платформе Shah Deniz Alpha было приостановлено 30 июля на пять дней, что позволило провести эффективные проектные работы, а также техническое обслуживание и инспекцию.

"Это обычная, плановая программа и является частью нормальной работы. Эти мероприятия включены в годовую рабочую программу и бюджет. Остановка этих объектов также учитывается в годовом прогнозе производства", - сказали в компании.

В ВР также отметили, что добыча на платформе Shah Deniz Bravo, на блоке месторождений АЧГ (Центральный Азери, Восточный Азери, Западный Азери, Чираг, Глубоководный Гюнешли и Западный Чираг), а также экспортные операции через Южно-кавказский трубопровод, Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса будут продолжаться в обычном режиме.

«Работы по «Шах-Дениз-2», АЧГ и в рамках проекта по переработке, хранению и экспорту нефти с морского месторождения «Чираг» (EOP) на Сангачальском терминале будут продолжены. Газ будет по-прежнему поставляться на рынки через Южно-кавказский трубопровод и азербайджанские газопроводы. Погрузка и разгрузка танкеров на терминалах в Джейхан и Супса будет продолжаться в соответствии с графиком. Эти запланированные мероприятия обеспечивают выполнение плановых проверок, технического обслуживания и реализации проекта. Они являются необходимой частью долгосрочной надежности, целостности и производительности, обусловленной ремонтом и модификацией оборудования, которые могут быть выполнены только во период приостановления работы объектах», - говорится в сообщении.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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