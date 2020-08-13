Азербайджан и Иран обсудили проект строительства электростанций на общей границе

БАКУ/Trend/ - Проведены обсуждения по проекту строительства электростанции на границе Азербайджана с Ираном, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики.

По информации источника, состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра энергетики Ирана Рзы Ардаканяна. На встрече были обсуждены вопросы, включенные в повестку дня двустороннего и трехстороннего сотрудничества в сфере электроэнергетики.

"Министр энергетики Парвиз Шахбазов довелдо сведения собеседника позицию Азербайджна по реализуемым в настоящее время совместно с Ираном проектам в сфере электроэнергетики и очередным процессам реализации, расценил продление до 2020 года срока “договора о купле-продаже электроэнергии”между ОАО “Азерэнержи” и иранской компанией “Таванир”, как шаг, поддерживающий сотрудничество в этой сфере.

На встрече обсуждалось состояние исполнения проектов гидроэлектростанций” Худафарин “и” Гыз Галасы“, а также гидроэлектростанции” Ордубад". Была подчеркнута важность ускорения работ по этим проектам, принято решение о проведении в ближайшее время заседаний соответствующих технических комиссий", - говорится в сообщении.

Было также отмечено значение для обеих стран создания российско-азербайджано-иранского энергетического коридора.

"Было отмечено, что между тремя странами были достигнуты соответствующие договоренности по подготовке Консалтингово-инжиниринговой компанией технико-экономического обоснования присоединения друг к другу электрических сетей Азербайджана, Ирана и России.

На встрече также были затронуты перспективы сотрудничества между Азербайджаном, Ираном и Турцией в области электроэнергетики. Признано целесообразным продолжение контактов по всем упомянутым вопросам на интенсивной основе", - отмечается в сообщении.

Автор:(Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)