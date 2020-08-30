Открытие Турцией газового месторождения в Черном море будет иметь далеко идущие последствия для будущего импорта

БАКУ/ Trend/ - Открытие Турцией газового месторождения в Черном море (Tuna-1) будет иметь далеко идущие последствия для будущего импорта, сообщает Trend со ссылкой на консалтинговую компанию Wood Mackenzie.

Как отмечается в отчете Wood Mackenzie, Турция в основном зависит от импорта трубопроводного газа из России, Азербайджана и Ирана, но доля импорта сжиженного природного газа (СПГ) также продолжает расти.

Отметим, что недавно Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о самом крупном открытии природного газа в Черном море. Он сказал, что около 320 миллиардов кубометров природного газа было обнаружено в зоне Tuna 1 в Черном море, где Турция вела разведочные работы. По его словам, недавно обнаруженные запасы являются лишь частью более крупного ресурса.

Аналитик исследовательской группы Wood Mackenzie по разведке и добыче Томас Пурди, чьи слова приводятся в сообщении, сказал, что даже если официальная цифра в 320 миллиардов кубометров, представленная президентом Эрдоганом будет рассматривается как оценка запасов газа, это самое большое открытие Турции и одно из крупнейших мировых открытий 2020 года.

"Более того, это подтверждает углеводородный потенциал глубоководного Черного моря после нескольких неудачных буровых работ в Болгарии", - сказал он.

Он добавил, что, намерения начать в данном месторождении добычу в 2023 году выглядит чересчур амбициозными.

По его словам, необходимо пробурить большое количество скважин для подтверждения оценки ресурсов.

"Это только начало, но любое будущее развитие будет стоить миллиарды долларов. Глубоководные проекты сложны в любых условиях, но Черное море создает дополнительные логистические проблемы, которые необходимо решать. Это один из факторов, остановивших румынский мегапроект Neptun Deep, расположенный всего в 100 километрах к северу от скважины Tuna-1".

Пурди сказал, что турецкая компания TPAO выиграет от привлечения в проект международного партнера.

(Автор: Ляман Зейналова.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn