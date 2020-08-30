ИМЭМО РАН: Основным источником доходов бюджета Туркменистана остается экспорт газа

Энергетика 30 августа 2020 16:00 (UTC+04:00)
ИМЭМО РАН: Основным источником доходов бюджета Туркменистана остается экспорт газа

БАКУ /Trend/ - Основным источником доходов бюджета Туркменистана остается экспорт газа, сказала Trend доктор политических наук, заведующая сектором Центральной Азии Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Дина Малышева.

Она отметила, что по расчетам British Petroleum на конец 2017 года годовой запас газа в Туркменистане в составлял 19,5 триллиона кубометра, что ставит страну на четвертое место в мире после Катара, Ирана и России.

"Энергетический сектор Туркменистана во многом определяет основные внешнеэкономические и внешнеполитические тренды развития республики",- отметила Малышева.

При этом она подчеркнула некоторые моменты, которые могут негативно повлиять на энергетический сектор Туркменистана, среди которых названо сокращение экспортных доходов от продажи природного газа по причине снижения цены и объема поставок.

"Иран, являвшийся крупным покупателем туркменского газа, с января 2017 года полностью отказался от закупок, так что основным покупателем туркменского газа остается Китай", - отметила она еще одну причину негативного влияния на Туркменский энергетический сектор.

Также Малышева подчеркнула, что Китай покупает туркменский газ по низким ценам и в счет погашения кредита (4 миллиарда долларов), предоставленного Китаем Туркменистану на строительство газопровода в китайском направлении, что также негативно влияет на энергетический сектор страны.

Вдобавок, как подчеркнула Малышева, что планы Туркменистана нарастить экспорт газа на европейский рынок посредством прокладки Транскаспийского газопровода, могут быть затруднены конкуренцией со стороны других экспортеров (Азербайджана, Ирана, Казахстана, России).

(Автор: Джейла Алиева.)

Твиттер: @JeilaAliyeva

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