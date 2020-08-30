MOL Group обнародовала объемы добычи нефти на «Азери-Чираг-Гюнешли»

БАКУ / Trend / - В среднем общая добыча нефти венгерской компанией MOL Group на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря за первое полугодие 2020 года составляет 8,2 миллиона баррелей в сутки, сообщает Trend со ссылкой на MOL Group.

"Среднесуточная добыча составила 19,6 миллиона баррелей в сутки за период с момента закрытия сделки до 30 июня, в то время как в среднем за первое полугодие 2020 года MOL добывала 8,2 миллиона баррелей нефти в сутки", - сказали в компании.

Сделка по приобретению доли в АЧГ и трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) была закрыта в середине апреля 2020 года, после чего компанией MOL Group было получено право на добычу.

На добычу в мае-июне повлияло обязательство Азербайджана сократить добычу нефти в соответствии с соглашением ОПЕК +, говорится в сообщении компании.

"Работа в рамках программы бурения на блоке продолжается. Оператор BP по-прежнему привержен реализации проекта Центрально-Восточный Азери (ACE) ", - сказали в MOL Group.

Отметим, что MOL Group приобрела долю американского Chevron в АЧГ.

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, SOCAR – 25 процентов, MOL – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Equinor – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TPAO – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,31 процента.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор:Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn