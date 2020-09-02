Ирак попросит ОПЕК освободить его от ограничений по экспорту нефти в I квартале 2021 года

Ирак намерен попросить ОПЕК об освобождении от обязательств по сокращению экспорта нефти в первом квартале 2021 года. Об этом сообщил министр нефти Ирака Ихсан Абдель Джабер в интервью государственному изданию As Sabah, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ирак прикладывает усилия для освобождения от ограничений по экспорту нефти в рамках ОПЕК. В случае, если соглашение о снятии ограничений в I квартале 2021 года будет достигнуто в течение трех следующих заседаний министров стран-экспортеров нефти, Ирак обязуется сократить экспорт нефти во II квартале 2021 года", - приводит газета слова министра нефти.

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагало сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая - июля. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сокращали добычу нефти на равные доли - 2,5 млн баррелей в сутки от базового уровня в 11 млн баррелей в сутки. Договоренности будут действовать два года, но с августа по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн баррелей в сутки. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.