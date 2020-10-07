Танкер с нефтью из Азербайджана для Беларуси начал разгрузку в украинском порту

БАКУ/Trend/ - Очередной танкер с азербайджанской нефтью для Мозырского НПЗ прибыл в украинский порт "Южный" и начал разгрузку, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает Trend со ссылкой на Интерфакс-Запад.

"Танкер с нефтью из Азербайджана вчера прибыл в порт Южный и начал разгрузку", - сказал Тищенко.

Он подтвердил, что "во второй половине октября эта нефть поступит на Мозырский НПЗ".

Кроме того, по его словам, "ведется работа с азербайджанскими партнерами по вопросам дальнейших поставок нефти в Беларусь".

Ранее, в конце сентября, представитель "Белнефтехима" не стал комментировать перспективы дальнейших поставок нефти из Азербайджана в текущем году, отметив, что "целесообразность поставок танкерной нефти определяется ежемесячно исходя из потребностей НПЗ".

Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) в конце сентября отправила в Беларусь новую партию с азербайджанской нефтью Azeri Light объемом около 95 тыс. тонн из Джейхана (Турция). Заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью ГНКАР Ибрагим Ахмедов тогда отмечал, что "на октябрь с "Белнефтехимом" соответствующих договоренностей пока нет".

Как сообщалось, SOCAR Trading (дочерняя структура ГНКАР) за март-апрель этого года поставила белорусскому концерну "Белнефтехим" четыре партии нефти общим объемом около 335 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод Одесса-Броды на Мозырский НПЗ. В июне ГНКАР поставила для Мозырского НПЗ партию азербайджанской нефти объемом 85 тыс. тонн из Супсы, в июле - одну партию объемом около 650 тыс. баррелей, августе - одну партию объемом 93-94 тыс. тонн.

По данным "Белнефтехима", ГНКАР может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.

Поставки нефти из Азербайджана в Беларусь через Одесса-Броды осуществлялись в 2011 году. Контракт предусматривал поставки 4 млн тонн, однако фактический объем отгрузок составил около 900 тыс. тонн.

Поставки нефти в Беларусь на южном направлении через Украину были возобновлены из-за отсутствия импорта от крупных российских компаний в первом квартале из-за разногласий в цене. В связи с этим Беларусь начала альтернативный импорт танкерной нефти, осуществлялись поставки из Норвегии, Саудовской Аравии, Азербайджана и США. С апреля импорт нефти из РФ возобновлен в стандартном объеме. По данным "Белнефтехима", поставки нефти на белорусские НПЗ в октябре 2020 года составят 1,7 млн тонн, в том числе 1,65 млн тонн (в их составе 80 тыс. тонн по железной дороге) - из России.

По оценке "Белнефтехима", белорусские НПЗ в 2020 году переработают 16-16,5 млн тонн нефти против 18 млн тонн в 2019 году.