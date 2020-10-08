Прогресс в реализации «Шах Дениз-2» превысил 95%

БАКУ /Trend/ - Прогресс в рамках второй стадии разработки азербайджанского месторождения «Шах Дениз», одного из крупнейших газоконденсатных месторождений мира, превысил 95 процентов.

Об этом сказал Trend в четверг заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

«Запуск газопровода TAP планируется до конца года. Полностью завершены расширение Южно-Кавказского газопровода и строительство газопровода TANAP», - сказал он.

Отметим, что проект ЮГК, инициированный Азербайджаном и предусматривающий транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны, является одним из приоритетных для ЕС.

Этот крупнейший проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоресурсов, то есть будет способствовать укреплению энергобезопасности Европы.

Стоимость проекта ЮГК оценивается в 40 миллиардов долларов.

(Автор: Ляман Зейналова)

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