Новак заявил, что цена нефти соответствует текущей ситуации на рынке

Цена на нефть соответствует текущей ситуации на рынке, считает министр энергетики России Александр Новак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я считаю, что сегодняшние цены [на нефть] соответствуют текущей ситуации, и рынок адекватно оценивает [ситуацию]", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Новак также отметил, что на сегодняшний день "нет каких-то "черных лебедей" либо специальных факторов, которые бы повлияли или на резкое повышение цен, или на резкое снижение".