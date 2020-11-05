Азербайджан и Иран обсудили сотрудничество в сфере энергетики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В формате видеоконференции состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и посла Ирана в Азербайджане Сейеда Аббаса Мусави.

Об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Согласно информации, на встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в сфере энергетики.

Также посол был проинформирован о последних военных провокациях Армении и проводимой Азербайджаном на своей территории контрнаступательной операции. Было отмечено, что в результате ударов вооруженных сил Армении по мирным городам и селам Азербайджана с использованием тяжелой артиллерии и ракетных установок с 27 сентября по сегодняшний день убит 91 мирный житель, более 400 получили ранения.

Сейед Аббас Мусави выразил соболезнования семьям мирных жителей, погибших в результате военных провокаций Армении в городах Гянджа, Барда, Тертер и других регионах Азербайджана вне зоны карабахского конфликта. Отметив неизменность официальной позиции своей страны по конфликту, он отметил важность его урегулирования в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Дипломат также поздравил с освобождением азербайджанской армией ряда территорий страны от оккупации.

На встрече были обсуждены текущее состояние сотрудничества с Ираном в нефтегазовой, электроэнергетической сферах, реализация совместных проектов и другие вопросы.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @Fidan_Babaeva