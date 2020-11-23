В Мангистауской области Казахстана построят опреснительные заводы

Одним из актуальных вопросов в Мангистауском регионе является питьевая вода. В летний период ощущается дефицит до 30 тысяч кубометров. Особенно страдают города Жанаозен и Актау, близлежащие населённые пункты и Мунайлинский район. Разработан план по решению данного вопроса.

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Мангистауской области Серикбай Трумов, передает Trend.

«В ближайшие годы планируется построить несколько опреснительных заводов. В зоне отдыха Кендерли мощностью 50 тыс. кубометров, в селе Курык и в Форт-Шевченко по 5 тыс. кубометров, в городе Актау - 24 тыс. кубометров. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация, технические обоснования. Кроме того, начато строительство дополнительной установки объёмом в 20 тыс. кубометров воды на Каспийский опреснительный завод. На эти цели из республиканского бюджета выделено 10 млрд. тенге. Эти работы будут завершены до июня», - сказал глава региона.

По словам акима области Серикбая Трумова, для Мунайлинского района разрабатываются дополнительные проекты. Планируется запустить опреснительную установку на 1 тыс. кубометров воды.