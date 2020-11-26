Калужский турбинный завод продолжает деятельность по поддержке модернизации ТЭЦ в Казахстане

БАКУ /Trend/ - ОАО "Калужский турбинный завод" продолжает деятельность направленную на поддержку модернизации оборудования Уральской ТЭЦ в Казахстане, сообщили Trend в ОАО.

Напомним, что в августе 2020 года стало известно о заключении договора между Калужским турбинным заводом и компанией "Жайыктеплоэнерго". В рамках договора КТЗ изготовит и доставит на Уральскую ТЭЦ комплект энергооборудования, состоящий из паровой турбины, генератора и системы автоматического управления (САУ ПТУ).

Как отметили в компании, в рамках данного соглашения на данный момент в рамках действующего контракта ведётся разработка конструкторской документации. Представитель компании также добавил, что поставка оборудования планируется в июле 2021 года.

Уральская ТЭЦ - казахстанская тепловая электростанция местного значения, принадлежит АО "Жайыктеплоэнерго". Теплоэлектроцентраль обеспечивает город Уральск тепловой и электрической энергией, обладает электрической мощностью 59 МВт.

ОАО "Калужский турбинный завод" является одним из крупнейших в России производителей оборудования для энергетики. В производственной программе паровые турбины для привода электрических генераторов, приводные паровые турбины, турбогенераторы блочные, паровые геотермальные турбины и энергоблоки.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)