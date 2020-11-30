ОПЕК отложил принятие решения по уровням добычи на 2021 год до 1 декабря

Министерская конференция стран ОПЕК решила отложить принятие решения о механизме сокращения добычи нефти на начало 2021 года до 1 декабря, когда во встрече примут участие и страны "не ОПЕК". Об этом сообщили три источника, участвующие в переговорах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Да, они отложили до вторника, чтобы обсудить это с другими странами", - сказал он. При этом формально встреча пока продолжается. Другой добавил, что министры могут прийти к консенсусу только после совещания со странами "не ОПЕК".

Россия, Саудовская Аравия и ОАЭ предложили разные сценарии сокращения добычи в 2021 году, указал источник. При этом собеседник ТАСС добавил, что базовым сценарием пока остается продление текущего уровня сокращения до конца марта 2021 года.

Переговоры стран ОПЕК+ во вторник ожидаются "трудными и долгими", считает делегат. Встреча с участием стран ОПЕК и "не ОПЕК" состоится 1 декабря в формате видеоконференции.