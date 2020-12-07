SOCAR Energy Switzerland открыла 200-ю АЗС
БАКУ /Trend/ - SOCAR Energy Switzerland открыла свою 200-ю автозаправочную станцию (АЗС), передает Trend в понедельник со ссылкой на компанию.
«С открытием SOCAR Stalvedro (198-я), SOCAR Meiringen (199-я) и SOCAR Innertkirchen (200-я) мы достигли большого рубежа на пути к расширению сети автозаправочных станций», - сказали в компании.
Напомним, что 1 июля 2012 года SOCAR приобрела все доли ExxonMobil в Esso Schweiz GmbH и тем самым стала владельцем сети автозаправочных станций Esso в Швейцарии.
Первая АЗС под новым брендом SOCAR была официально открыта в Цюрихе в сентябре 2012 года. Это также стало началом постепенной замены бренда Esso на SOCAR.
(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)
Твиттер: @Lyaman_Zeyn
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