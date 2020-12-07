Мозырский НПЗ получит 160 тыс. т нефти Azeri light

БАКУ/Trend/ - Приостановка прокачки нефти на участке магистрального нефтепровода "Дружба" связана с поставкой нефти на Мозырский НПЗ из Одессы, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

"В данном случае идет речь о спотовых поставках легкой нефти Azeri light (ноябрь и декабрь - по 80 тыс. т). При нынешних настройках использование легкой нефти - эффективный способ увеличения выхода светлых нефтепродуктов", - сообщил Александр Тищенко.

Ранее "Транснефть" сообщила о приостановке на сутки транспортировки нефти по участку нефтепровода "Дружба" Михалки - Броды в направлении Венгрии и Словакии. 9 ноября "Дружба" на участке Михалки - Броды перекрывалась на четверо суток для реверсной прокачки нефти на Мозырский НПЗ из украинского порта Южный.