В Казахстане продолжаются работы по конверсии исследовательских реакторов ядерного наццентра

БАКУ /Trend/ - В Казахстане на данный момент продолжаются работы по конверсии исследовательских реакторов Национального ядерного центра Казахстана (НЯЦ), сообщили Trend в Министерстве энергетики Казахстана.

Как отметили в министерстве, Казахстан реализует проекты по минимизации высокообогащенного урана (ВОУ) путем проведения работ по конверсии (перевод топлива с ВОУ на низкообогащенный уран (НОУ)) исследовательских реакторов.

"Казахстан, в рамках принятых на себя обязательств, реализует проекты по конверсии исследовательских реакторов в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия. В этой связи, в рамках 64-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ было подписано Совместное заявление Министерства энергетики Республики Казахстан и Национальной администрации по ядерной безопасности Департамента энергетики Соединенных Штатов Америки об успешной реализации очередного этапа работ по минимизации ВОУ", - сказали в министерстве.

Завершение работ по конверсии одного из реакторов НЯЦ запланировано на 2023 год. Основной целью этих работ является перевод топлива с ВОУ на НОУ топливо исследовательских реакторов с сохранением и/или улучшением эксплуатационных характеристик.

В министерстве также подчеркнули, что вся деятельность в рамках конверсии и минимизации использования ВОУ осуществляется в рамках Глобальной инициативы по снижению угрозы применения оружия массового уничтожения и направлена на укрепление общемировой системы безопасности.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)