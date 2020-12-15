БАКУ/Trend/ - Проект газопровода Игдыр-Нахчыван планируется завершить за год.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым.

Он отметил, что турецкий участок газопровода от Игдыра до Садарака в Нахчыване будет иметь протяженность 85 километров, а его пропускная способность составит 500 миллионов кубометров в год.

"Инженерные работы были завершены в октябре. Подготовка к проведению тендера на строительство продолжается. Надеюсь, что тендер на строительство завершится в первом квартале 2021 года",- сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова Редактор: Наталья Кочнева)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn