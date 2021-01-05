В ближайшее время в Азербайджане будут получать топливо, соответствующее стандартам Евро-5

БАКУ /Trend/ - Решением Тарифного совета розничная цена за литр бензина марки АИ-92 установлена ​​на уровне одного маната, а розничная цена дизельного топлива - 80 гяпик за литр. В новом решении также говорится, что к июню 2022 года дизельное топливо, а к июню 2023 года бензин АИ-92 будет полностью соответствовать стандарту Евро-5, передает во вторник Trend.

Председатель правления Государственного агентства экологической экспертизы министерства экологии и природных ресурсов Мирсалам Ганбаров сравнил негативное влияние использования бензина и дизельного топлива.

По его словам, основным источником загрязнения воздуха во всем мире являются газы и твердые частицы, образующиеся в двигателях внутреннего сгорания автомобилей.

"Сегодня в Азербайджане наиболее широко используются бензин и дизельное топливо. Анализы, проведенные во многих странах мира, особенно в Европе, показывают, что автомобили с дизельным двигателем загрязняют окружающую среду больше, чем бензиновым. Хотя по оценкам экспертов, дизельные двигатели характеризуются меньшими выбросами углерода, бензиновые двигатели превосходят их по ряду других параметров. Известно, что тяжелых фракций во время сгорания дизельного топлива выделяется больше, чем для получения того же количества энергии при сгорании бензина. Поскольку дизельным двигателям требуется больше кислорода для сжигания топлива, процесс сгорания приводит к различным химическим реакциям и образованию более разнообразных продуктов сгорания. Дым, образующийся в ходе работы дизельных двигателей, также отличается резким запахом и цветом. Хотя путем добавления в бензин специальных веществ можно повысить октановое число и снизить вредные выбросы, в дизельном топливе эти добавки неэффективны и приводят к большому количеству дополнительных выбросов.

Обычно дизельные двигатели в процессе работы выделяют оксиды азота, твердые частицы, соединения серы, углеводороды и их производные, а также полициклические углеводороды и другие продукты. Эти отходы вредны не только для атмосферы, но и для всех остальных компонентов окружающей среды. Следует особо отметить негативное воздействие невидимых твердых частиц на здоровье человека из-за их канцерогенного содержания", - отметил Ганбаров.

Специалист добавил, что применение совершенных технологий и переход к евростандартам обязательны.

"Сегодня в Бакинском НПЗ имени Гейдара Алиева в этом направлении ведется активная работа. Поскольку проделанная работа и ее результаты напрямую связаны с окружающей средой, наши сотрудники также следят за ее продвижением, регулярно проводятся встречи. Верю, что в ближайшее время мы сможем получать дизельное топливо и бензин АИ-92 стандарта Евро-5", - подытожил Мирсалам Ганбаров.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)