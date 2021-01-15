Международные структуры заинтересованы в сотрудничестве в рамках создания «Зоны зеленой энергии» в Карабахе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Призыв Азербайджана о создании «Зоны зеленой энергии» положительно оценен международными структурами.

Как сообщает Trend со ссылкой на минэнерго Азербайджана, была проведена координационная встреча с целью обсуждения возможностей сотрудничества в направлении создания "Зоны зеленой энергии" на освобожденных территориях Азербайджана с международными финансовыми структурами.

По данным минэнерго, международные структуры выразили интерес к сотрудничеству в этой сфере.

"В качестве предварительного шага был рассмотрен вопрос о совместном сотрудничестве по подготовке проекта технического задания для привлечения консалтинговой компании",- отмечено в информации.

На встрече также были обсуждены возможности организации в будущем аукционов по возобновляемой энергии на освобожденных территориях Азербайджана и привлечения частных инвестиций в эту сферу.

Заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов и руководитель аппарата Заур Мамедов проинформировали участников мероприятия о проделанной работе в соответствующей области и намеченных планах. Заместитель директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Тебриз Аммаев представил презентацию, содержащую информацию о возобновляемом энергетическом потенциале освобожденных территорий.

Во встрече приняли участие представители Организации Объединенных Наций, Представительства Европейского Союза в Азербайджане, программы развития ООН, Агентства международного развития США, Германского общества по международному сотрудничеству, Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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