Владельцам теплиц в Азербайджане предоставят льготы - Азеригаз

БАКУ /Trend/ - В конце 2020 - начале этого года некоторые владельцы теплиц в Азербайджане столкнулись с определенными трудностями при выходе на зарубежные рынки.

Как сообщает Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз", ввод запрета на продажу азербайджанской сельхозпродукции особенно на северных рынках в разное время по различным причинам также повлиял на работу местных тепличных предпринимателей. В связи с этим ПО «Азеригаз» с пониманием относится к трудностям с оплатой расходов на содержание теплиц. В ПО отметили, что "Азеригаз" чутко реагирует на развитие предпринимательства в стране и поэтому в очередной раз инициирует введение льготной опции для владельцев теплиц при внесении платежей. Так, владельцы теплиц могут начать погашать остаток имеющейся задолженности в марте, выплатив 50 процентов.

Отметим, что такой шаг был предпринят в прошлом году для частичного погашения задолженности, возникшей во время пандемии. Так, был составлен «Протокол соглашения» о погашении дебиторской задолженности с задолжавшими собственниками теплиц, и наряду с текущим потреблением можно было погасить задолженность, возникшую за последний отопительный сезон.

В настоящее время 227 теплиц действуют в зоне обслуживания Бакинского регионального управления эксплуатации газа, 210 - в зоне обслуживания Шамкирского регионального управления эксплуатации газа и 254 - в зоне обслуживания Сальянского регионального управления эксплуатации газа.