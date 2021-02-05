БАКУ/Trend/ - Equinor прокомментировала информацию о закрытии своих офисов в Азербайджане.

Как сообщили Trend в пятницу в Equinor, данная информация связана с ее выходом из проекта разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», когда компания продала 15,5 процента акций в проекте малайзийской Petronas.

«Азербайджан является одним из крупнейших и наиболее давних международных партнеров Equinor, включая блок месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ). Мы по-прежнему привержены нашему присутствию в стране.

С нашим партнером SOCAR мы продолжаем работы по принятию инвестиционного решения по проекту разработки месторождения «Карабах». График проекта обсуждается с нашим партнером SOCAR», - сказали в компании.

В Equinor отметили, что компания решила отложить бурение на перспективной структуре «Айпара» из-за проблем в работе, связанных с пандемией и в целом в отрасли: «Говорить о сроках бурения скважины пока рано».

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn