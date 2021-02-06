В 2020 году Азербайджан сократил экспорт нефти
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Представители дипкорпуса ознакомились с разрушенным армянами домом культуры в Джебраиле (ФОТО/ВИДЕО)
Увеличились объёмы производства промышленной продукции Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана
Представители дипкорпуса ознакомились с разрушенным армянами кладбищем в Джебраиле - репортаж Trend TV
Мы стали очевидцами разрушения городов и культурных памятников на некогда оккупированных территориях Азербайджана - посол Турции (ВИДЕО)
Корреспондент Trend номинирован на международную награду MARWAH STUDIOS за вклад в пропаганду кинематографа
Участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - отличная возможность для Ирана - председатель палаты
Хикмет Гаджиев: Реконструкция Джоджуг Марджанлы - символ решимости возвращения азербайджанского народа - репортаж Trend TV (ВИДЕО)
В Туркменистане созданы потребительские фонды, формируемые за счёт производимых в стране и импортируемых из-за рубежа товаров