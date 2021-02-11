Завершение строительства «Южного газового коридора» – большое достижение – еврокомиссар

БАКУ / Trend / - Завершение строительства «Южного газового коридора» является большим достижением.

Как передает Trend, об этом сказал комиссар по политике соседства и расширения Оливер Вархейи на 7-м заседании Консультативного совета «Южного газового коридора».

«Прежде всего, я хотел бы поприветствовать завершение строительства Трансадриатического газопровода и начало коммерческих поставок природного газа из Азербайджана в Европейский Союз. На этом завершается последний этап «Южного газового коридора». Это большое достижение, которым мы обязаны дальновидности, настойчивости и эффективному сотрудничеству государств, а также государственных и частных заинтересованных сторон, присутствующих здесь сегодня. Поздравляю всех!

«Южный газовый коридор» является частью повестки в рамках нашей программы Восточного партнерства «20 результатов на 2020 год». Основываясь на этих достижениях, в марте прошлого года мы представили Совместное заявление о будущих политических приоритетах Восточного партнерства, поставив в основу нашего сотрудничества устойчивость, когда речь идет об экономике, а также энергетической безопасности. Сейчас мы полностью вовлечены в разработку плана реализации этих приоритетов с реальными целями и задачами. Работа, проделанная в рамках «Южного газового коридора», является источником вдохновения в этом контексте. Укрепление транспортной и энергетической связности и надежности поставок поддерживает устойчивость наших экономик», – сказал он.