Через терминал Джейхан с начала года отгружено свыше 26 млн баррелей нефти с АЧГ

Энергетика 15 февраля 2021 11:54 (UTC+04:00)
Через терминал Джейхан с начала года отгружено свыше 26 млн баррелей нефти с АЧГ
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