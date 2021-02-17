Израиль и Туркменистан в будущем могут стать источниками для «Южного газового коридора» – SOCAR

БАКУ/Trend/ - Газ для «Южного газового коридора» (ЮГК) в будущем может поступать из Израиля и Туркменистана.

Как сообщает Trend, об этом сказал вице-президент по инвестициям и маркетингу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльшад Насиров на вебинаре американского аналитического центра Atlantic Council.

«На этом этапе компания SOCAR нацелена на выход на дополнительные рынки и транзит газа из дополнительных источников, а также на разработку газовых ресурсов Азербайджана. Мы готовы к транзиту газа из нескольких источников без дискриминации», – сказал он.

Насиров отметил, что окончательный бюджет «Южного газового коридора» составил 33 миллиарда долларов, что значительно ниже первоначальной стоимости проекта в 45 миллиардов долларов.

По его словам, в будущем через ЮГК могут поступать дополнительные газовые ресурсы как из Азербайджана, так и из Туркменистана: «Новый этап сотрудничества с Туркменистаном после подписания меморандума по месторождению «Достлуг» в Каспийском море откроет больше возможностей для подключения центральноазиатского газа к ЮГК».

По мнению вице-президента SOCAR, в будущем Израиль тоже может стать источником газа, который будет транспортироваться через ЮГК.

Отметим, что 31 декабря 2020 года началась поставка азербайджанского газа в Европу через Трансадриатический газопровод.

Впервые в истории Азербайджану удалось экспортировать свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября 2020 года коммерческий природный газ был доставлен из Мелендуньо (Италия) через SNAM Rete Gas (SRG) и из Неа-Месимврия через DESFA в Грецию и Болгарию.

Азербайджан с прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Надир Насиров)

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