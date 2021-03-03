Введен временный запрет на вывоз нефтепродуктов из Кыргызстана за пределы ЕАЭС

Введен временный запрет на вывоз (экспорт) нефти и нефтепродуктов из Кыргызстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение подписал премьер-министр КР Улукбек Марипов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщает пресс-служба правительства КР.

Данное решение принято в целях стабилизации цен на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке.

Исходя из этого и в соответствии со статьями 46 и 47 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, статьями 10 и 17 конституционного Закона КР «О Правительстве КР» принято решение:

Установить временный запрет на вывоз (экспорт) из Кыргызстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза автомобильным и железнодорожным транспортом нефти (классифицируемой кодом 2709 ТН ВЭД ЕАЭС) и нефтепродуктов (классифицируемых кодом 2710ТН ВЭД ЕАЭС) за исключением мазута (классифицируемого кодом 2710 ТН ВЭД ЕАЭС), до насыщения внутреннего рынка или формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза.

Требования, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления, не распространяются на нефтепродукты, вывозимые с территории Кыргызстана физическими лицами для личного пользования, находящиеся в топливных баках транспортного средства, установленных в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств (ТР ТС 018/2011), а также в отдельной емкости объемом не более 20 литров.

Государственной таможенной службе и Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями при Министерстве экономики и финансов КР, Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности КР, Министерству транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций КР поручено принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза нефти и нефтепродуктов.

Отметим, что повышение отпускных и розничных цен на нефть и нефтепродукты наблюдается во всех странах, в том числе и в граничащих с КР.

Настоящее решение вступило в силу со дня подписания.