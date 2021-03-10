Турецкие компании готовы к сотрудничеству по нефти и газу Каспия - Чавушоглу
БАКУ /Trend/ - Турецкие компании готовы к сотрудничеству в сфере разработки месторождений нефти и газа в Каспийском море.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Он высоко оценил достигнутую между Азербайджаном и Туркменистаном договоренность о совместной разработке месторождения "Достлуг" на Каспии.
По его словам, стороны проинформированы о намерении турецких компаний сотрудничать в этом направлении.
"Нефть и газ с этого месторождения планируется транспортировать в Турцию", - сказал Чавушоглу.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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