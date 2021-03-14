Иран входит в число ведущих разработчиков газовых турбин
Сегодня Иран может проектировать и производить широкий спектр газовых турбин в соответствии с мировыми стандартами.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сказал исполнительный директор иранской промышленной группы Power Plant Projects Management Company (MAPNA) Аббас Алиабади.
"Сегодня Иран с гордостью заявляет, что он владеет технологией для производства различных видов газовых турбин", сказал Алиабади отметив, что газовые турбины используются в самолетах, кораблях и производстве электроэнергии
Кроме того он сообщил, что Иран разработал новую модель турбины MGT75, который повысит энергоснабжения до 60 процентов.
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