«Туркменнебит» Туркменистана заново активизирует отремонтированные нефтегазовые скважины
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Необходима большая работа для восстановления освобожденных земель - представитель Римской католической церкви в Азербайджане
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Энергосектор Туркменистана интересен для Канады с учетом потенциала по разработке месторождения «Достлуг»
Эффективное использование фискальных буферов может снизить макроэкономические риски Азербайджана - Moody`s
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В Бакинской высшей школе нефти пройдут II Международные научные конференции студентов и юных исследователей