Цены на нефть снижаются после резкого роста в среду

Стоимость нефти снижается в четверг утром в рамках коррекции после активного роста среды. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,09% — до 66,52 доллара, а майских фьючерсов на WTI — на 0,19%, до 63,03 доллара за баррель.

Небольшое снижение стоимости нефти утром обусловлено коррекцией. По итогам среды котировки сырья выросли на 4,6-4,9%. Такому удорожанию способствовали данные о снижении ее запасов в США больше прогноза, а также повышение прогнозов относительно спроса Международным энергетическим агентством (МЭА) и ОПЕК.

"Фиксация прибыли вероятна, поскольку цены на нефть вчера чрезмерно выросли", — сказала агентству Блумберг основательница Vanda Insights Вандана Хари.

Она также связала рост котировок в среду с "выборочным" вниманием инвесторов к новостям — несмотря на повышение прогнозов по спросу и снижению запасов нефти в США, в Европе по-прежнему действуют карантинные ограничения, а Индия погружается во вторую волну коронавируса.