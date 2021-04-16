Мощность производства нефтехимической продукции в Иране достигнет 40 млрд долларов - министр нефти

Мощность производства нефтехимической продукции с 34 млрд тонн в иранском 1404 году (2025 г.) увеличится до 40 млрд долларов в иранском 1406 году (2027 г.). Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сообщил министр нефти Ирана Бижан Зангане, указав на реализацию новых проектов.

"Мы в прошлом году обещали, что мощность производства нефтехимической продукции достигнет 25 млн тонн. Несмотря на пандемию COVID-19 и жесткие санкции США против нефтяной отрасли Ирана, мы добились своей цели", отметил он.

"Накануне президент Ирана Хасан Рухани открыл 4 национальных нефтехимических проекта в формате видеоконференции. Общая стоимость проектов достигает более миллиарда долларов, созданы 850 рабочих мест.

Эти проекты будут реализованы в продолжение второго этапа развития в нефтехимической отрасли, который начался в прошлом году с внедрения 13 проектов. При полноценной реализации проектов данного этапа мощности производства этой сферы достигнут 100 млн тонн в год" - сказал министр.