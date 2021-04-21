BP обнародовала детали программы планового техобслуживания платформы «Западный Азери»

БАКУ /Trend/ - Оператор проекта разработки «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) - BP будет осуществлять плановое техническое обслуживание (капитальный ремонт) платформы «Западный Азери» в рамках своей годовой программы работ по АЧГ, передает Trend в среду со ссылкой на компанию.

Как отмечается, в соответствии с планом, добыча на платформе «Западный Азери» будет приостановлена ​​22 апреля на 15 дней, чтобы обеспечить эффективное техническое обслуживание, инспекцию и выполнение проектных работ.

«В процессе техобслуживания будут проведены различные работы, такие как замена факельных наконечников и модернизация системы зажигания, другие ремонтные работы.

Это обычная плановая программа, которая является частью рутинных операций. Этап планирования программы начался в 2020 году, и эти мероприятия включены в Годовую рабочую программу и бюджет на 2021 год. Остановка работы платформы также учтена в годовом прогнозе добычи.

Добыча с других платформ АЧГ, а также с платформ на месторождении «Шах Дениз», работа Сангачальского терминала и экспортные операции через Баку-Тбилиси-Джейхан, Западный маршрут и Южнокавказский трубопровод (SCP и SCPX) будут продолжаться в обычном режиме», - говорится в сообщении BP.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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