"Газпром" за четыре месяца увеличил добычу газа на 13,7%

"Газпром" в январе - апреле 2021 года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 13,7% (на 21,7 млрд куб. м) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 179,9 млрд куб. м газа. Экспорт в страны дальнего зарубежья с начала года вырос на 28,3% (на 15,1 млрд куб. м), до 68,4 млрд куб. м газа. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении холдинга.

Поставки российского газа увеличились в большинство стран, в том числе в Турцию (на 143,7%), Германию (на 36,8%), Италию (на 11%), Францию (на 16,9%), Польшу (на 20,6%), Румынию (на 139,8%), Сербию (на 97,9%), Грецию (на 34,8%). Также растут поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

На внутренний рынок "Газпром" в январе - апреле увеличил поставки газа на 18% (на 17,9 млрд куб. м).

Ранее сообщалось, что "Газпром" в 2021 году планирует добыть 496,9 млрд куб. м газа, что на 9,57% выше показателя 2020 года. Заместитель председателя правления холдинга, генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова в ходе Дня инвестора в конце апреля сообщила, что "Газпром" рассчитывает в этом году экспортировать в Европу 175-183 млрд куб. м газа по средней цене $200-206 за тыс. куб. м.

"Газпром" также отмечает, что страны Европы за половину апреля закачали в подземные хранилища газа (ПХГ) только 1,1 млрд куб. м газа из 66,5 млрд куб. м, необходимых для восполнения запасов до прошлогоднего уровня. "Отрицательная "дельта" между объемами запасов газа в ПХГ по сравнению с прошлогодним показателем на ту же дату продолжает увеличиваться, она достигла уже минус 31,9 млрд куб. м", - отмечает холдинг.

Также "Газпром" отмечает, что в режиме отбора газа в апреле работали и ПХГ Украины. "Закачка в них началась лишь 30 числа (апреля)", - сообщает холдинг.