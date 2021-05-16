Турецкая BOTAŞ назвала объем отгрузки нефти с АЧГ через терминал в Джейхане с начала года

Энергетика 16 мая 2021 10:28 (UTC+04:00)
Турецкая BOTAŞ назвала объем отгрузки нефти с АЧГ через терминал в Джейхане с начала года
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