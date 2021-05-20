Названы объемы импорта авиатоплива компанией SOCAR в Украину
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С участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоятся обсуждения в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему «Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества»
Эмин Агаларов представил новую жизнь Каспийского побережья в Баку – грандиозный урбанистический и туристический комплекс (ФОТО)
Счастливы представлять родную страну на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по аэробной гимнастике – азербайджанские спортсменки
Конкурс «Восхождение» организовал вебинар с презентацией министра труда и соцзащиты населения Азербайджана (ФОТО)
В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведено мероприятие по случаю 3-й годовщины Гюннютской операции (ФОТО/ВИДЕО)