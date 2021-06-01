SOCAR проведет открытый аукцион (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) проведет открытый аукцион для управления производственными отходами, сообщает Trend со ссылкой SOCAR.

Управление экологии SOCAR объявило открытый аукцион в целях управления производственными отходами, пригодными для повторного использования.

В аукционе могут принять участие специализированные компании, имеющие практический опыт в области использования отходов, соответствующие технологии и ресурсы.

"Основными целями мероприятия являются снижение негативного влияния отходов, образующихся в процессе хозяйственной деятельности, возвращение в оборот отходов, имеющих многоразовый, вторично - сырьевой характер. Основными требованиями, которые являются приоритетными в процессе возврата отходов в переработку, являются: отсутствие создания новых отходов, возможность безопасного обращения, полная утилизация. Для определения победителя аукциона по управлению отходами, предназначенными для повторного использования, в качестве важных условий будут учитываться технические или технологические возможности участников, предлагаемые экологически устойчивые решения и экономическая эффективность", - отметили в компании.

Аукцион начнется в 10:00 16 июня и пройдет в формате видеоконференции с учетом требований карантинного режима.

Отходы находятся в центре управления отходами (дорога Пута-Коргез-Гызылдаш, поселок Сахил Гарадагского района Баку).

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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