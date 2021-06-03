НПЗ STAR получил сертификат ISO 50001

Энергетика 3 июня 2021 09:52 (UTC+04:00)
НПЗ STAR получил сертификат ISO 50001

БАКУ /Trend/ - Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции получил сертификат системы энергоменеджмента ISO 50001, сообщает Trend со ссылкой на SOCAR Turkey.

Кроме того, обновлен действующий сертификат ISO 50001 нефтехимического комплекса Petkim.

Сертификат системы энергоменеджмента ISO 50001 предусматривает международную стандартизацию в целях систематизации соблюдения энергетического законодательства в глобальном масштабе и содействия повышению энергоэффективности.

«НПЗ STAR еще раз доказал свое техническое и операционное качество, получив сертификат ISO 50001, который является обязательным для участия в глобальных проектах по повышению производительности, а также для эффективного управления энергетическими рисками и возможностями. В результате аудитов, проведенных международной сертификационной организацией Bureau Veritas с 21 по 25 декабря 2020 года, НПЗ STAR впервые получил сертификат системы энергоменеджмента ISO 50001», - говорится в сообщении.

Напомним, что НПЗ STAR с инвестиционной стоимостью 6,3 миллиарда долларов был введен в эксплуатацию в октябре 2018 года. Около 3,3 миллиарда долларов из стоимости проекта были покрыты за счет кредитов. Ожидается, что общий объем инвестиций в НПЗ STAR составит семь миллиардов долларов.

Годовая мощность переработки НПЗ STAR составляет около 10 миллионов тонн. Он способен перерабатывать 214 тысяч баррелей нефти в сутки.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер:@Lyaman_Zeyn

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