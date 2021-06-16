Экспорт нефти Азербайджана достиг с начала года 12 млн тонн
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Азербайджан выступил с очень активными инициативами по развитию отношений с другими странами - Хикмет Гаджиев
Начался суд над 14 армянами, совершившими провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане (ФОТО)
TikTok, Brawl Stars, Roblox: «Лаборатория Касперского» выяснила, в какие приложения дети чаще всего заходят с мобильных устройств
«Южный газовый коридор» помог снизить чрезмерную зависимость от доминирующего поставщика – Госдеп США
Исторический визит президента Турции в Шушу выведет сотрудничество с Азербайджаном на новый уровень - депутат
Посол Дании: деятельность Carlsberg Azerbaijan способствует укреплению отношений между Азербайджаном и Данией (ФОТО)
Болельщики смогут добраться до Бакинского Олимпийского стадиона на экспресс-автобусах - дорожная полиция
Из Турции на родину после лечения вернулись еще четыре участника Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
Объявлены победители международного конкурса ковровых эскизов, посвященного 880-летию Низами Гянджеви (ФОТО)
Шушинская декларация отражает более четкую, чем когда-либо, приверженность Турции территориальной целостности Азербайджана - Брайза
Очередное заседание суда над армянами, пытавшими азербайджанских пленных, назначено на 23 июня (ФОТО)
Средства, затраченные на поездку на матч ЕВРО-2020 в Баку, себя полностью оправдали - футбольный фанат
Подписание Шушинской декларации показывает решимость Азербайджана и Турции содействовать стабильности на Южном Кавказе - SouthFive Strategies
Североатлантический альянс коллективно считает, что армяно-азербайджанский конфликт завершен - Олег Кузнецов
Шушинская декларация подтверждает союзнический характер отношений между Азербайджаном и Турцией – российский политолог
Завершаются работы по открытию Логистического центра в Карсе – министр транспорта и инфраструктуры Турции (Эксклюзив)
Шаг за шагом мы приближаемся к цели, направленной на доведение торгового оборота между Азербайджаном и Турцией в 2023 году до 15 миллиардов долларов - Эрдоган
Призываем всех, кто имеет влияние в регионе, принять Победу азербайджанского народа и смотреть в будущее - Президент Турции
Отныне связи Азербайджана и Турции в области оборонной промышленности получат еще большее развитие - Эрдоган