Цена нефти Brent поднялась выше $75 за баррель впервые с апреля 2019 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 0,28%, до $75,11 за баррель. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Oilprice, свидетельствуют данные торговой площадки на 06:50 (GMT+4).

В последний раз цена Brent превышала $75 за баррель в апреле 2019 года.

К 06:52 цена нефти марки Brent находилась на уровне $75,09 (+0,25%).

Нефть марки WTI дорожает до $73,75 за баррель (+2,95%).