Цифровизация в нефтегазовой отрасли: на каком этапе находится Азербайджан?

Энергетика 2 июля 2021 13:58 (UTC+04:00)
Цифровизация в нефтегазовой отрасли: на каком этапе находится Азербайджан?

БАКУ /Trend/ - Потенциальными преимуществами перехода на цифровые технологии в нефтегазовой отрасли являются: повышение производительности, экономия времени и средств, более безопасные операции и целостность активов, а также рациональное управление ресурсами. Поскольку мировая нефтегазовая промышленность стремится к увеличению прибыли за счет сокращения производственных затрат, где это возможно, интеграция и цифровизация операций по добыче и разведке может существенно помочь ей в достижении этих целей.

Снижение стоимости

Норвежская консалтинговая компания Rystad Energy заявляет, что цифровизация, предусматривающая преобразование данных, изображений или звука в цифровую форму для дальнейшей компьютерной обработки, может обеспечить экономию в нефтегазовой отрасли в размере до 100 миллиардов долларов.

Аналитики Deloitte - международной сети компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита, считают, что большинство цифровых решений, представленных в настоящее время на рынке, нацелено на сокращение операционных расходов отрасли, которые в 2016 году составили около 2,3 триллиона долларов. Несомненно, цифровые технологии снижали и будут снижать операционные расходы, но существует гораздо более крупная категория чистых основных средств или производственного капитала в размере 3,4 триллиона долларов, которые практически не затрагиваются существующими цифровыми решениями. Увеличение производительности капитала даже на один процент по сравнению с этой цифрой - с помощью интеллектуальных роботов, которые также обеспечивают безопасность активов и людей - может означать экономию на уровне около 40 миллиардов долларов. И когда цифровые решения начнут оптимизировать как операционные, так и капитальные затраты, нефтегазовые компании смогут переломить тенденцию к снижению их рентабельности на задействованный капитал (ROCE) даже при более низких ценах на нефть.

Вызовы, стоящие перед компаниями на пути цифровизации

Компании, опрошенные норвежской DNV GL, определили следующие ключевые проблемы, которые необходимо решить, если отрасль хочет извлечь выгоду из возможностей цифровизации.

Сложность - Большая часть сегодняшних данных хранится во фрагментированных системах в различных форматах, и их нелегко получить для принятия своевременных решений. Чтобы полностью раскрыть потенциал реальности, богатой данными, компаниям придется агрегировать наборы данных из различных баз, стандартизировать форматы для упрощения анализа и предоставлять их нужным людям для принятия решений. В настоящее время отсутствует инфраструктура для хранения и анализа как структурированных, так и неструктурированных данных, чтобы в полной мере использовать преимущества технологии больших цифр (Big Data). Чтобы использовать весь потенциал данных для более эффективных операций и принятия решений, жизненно важно, чтобы компании реализовали надежную стратегию сбора, управления и использования критически важных данных.

Доверие - Одна из самых серьезных проблем, с которыми сегодня сталкивается отрасль - это доверие к данным, от которых она зависит. Респонденты выявили разный уровень доверия к данным, которые они используют в настоящее время. Когда данные фрагментированы и поступают из нескольких мест, их необходимо правильно выбрать и привести в соответствие с принятым стандартом качества.

Безопасность - Безопасность имеет первоочередное значение для быстрого внедрения новых технологий в нефтегазовой отрасли. Данные о месторождениях, коллекторах и добыче чрезвычайно важны для бизнеса, и операторы требуют бескомпромиссной защиты с помощью строгих систем безопасности. Потребуются строгие стандарты безопасности, чтобы свести к минимуму нарушения безопасности и улучшить поток информации.

Потребность в инновационных решениях - Нефтегазовая отрасль осознает возможность неизбежного прорыва, если она сможет лучше обрабатывать большие объемы данных, которые собираются сегодня. Несмотря на сохраняющееся сопротивление новым подходам, отрасль начинает осознавать проблемы и возможности больших данных и предпринимает шаги, чтобы понять их влияние на повседневную деятельность. Опрошенные компании находились на разных этапах перехода к цифровым технологиям: появляются первые последователи, но многие все еще находятся на очень ранних стадиях этого процесса.

Искусственный интеллект в добыче нефти и газа

По мнению McKinsey & Company, инвестиции в искусственный интеллект (ИИ) могут помочь повысить производительность в нефтяной и газовой отраслях.

В то время как цифровая трансформация продолжается, некоторые компании с крупными активами могут не уделять должного внимания более эффективному использованию искусственного интеллекта. Исследования McKinsey & Company показывают, что ИИ может помочь в организации сложных операций этих компаний, а высокопроизводительные программные инструменты способны позволить им разрабатывать свои алгоритмы. Другими словами, компании с крупными активами могут увеличивать свой бизнес и прибыль с помощью ИИ. Они способны сократить энергопотребление. Исследования компании показывают, что искусственный интеллект, особенно с использованием существующей информации и программного обеспечения, может обеспечивать повышение производительности без интенсивного обновления оборудования.

По мнению McKinsey & Company, для компаний с нестабильной маржей ИИ открывает значительные возможности для более эффективного управления рисками и нестабильностью.

Компаниям, которые регулярно собирают и хранят огромные объемы машинных данных, пора приступить к созданию алгоритмов. Под руководством внешних экспертов и посредством временных ресурсов в качестве связующего моста у них есть шанс быстро начать использование ИИ.

Цифровизация в нефтегазовом секторе Азербайджана

Несколько лет назад Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) создала Каспийский инновационный центр (CIC) для управления процессами цифровой трансформации.

CIC детально проанализировал все программное обеспечение, используемое в SOCAR, выявил пробелы и определил сферы, нуждающиеся в оптимизации. CIC начал реализацию цифровых проектов в секторе разведки и добычи в 2018 году. Сектор бурения полностью полагается на платформу SAP ERP, поскольку в этой сфере существует множество рисков и неопределенностей. Здесь автоматизированы все процессы, включая планирование, бурение и ввод скважин в эксплуатацию. Платформа SAP UFAM (Upstream Field Activity Management) впервые в мире была применена для систематизации и автоматизации всех процессов при добыче нефти и газа. Производственное объединение «Азнефть» SOCAR использует многие передовые технологии, в том числе машинное обучение. Системы компании прогнозируют ожидаемую добычу из скважины, возможные риски и события.

Автоматический расчет стоимости проекта ресурсным методом, автоматизация работ, связанных с безопасностью и окружающей средой, широко применяются на платформе SAP и в 2021 году. Таким образом, системы контроля труда, сопряженного с риском, аттестация сотрудников и минимизация угрозы несчастных случаев являются одними из основных целей. Прогнозные и когнитивные способы решения охватят все области.

Работы по автоматизации ведутся и в секторе переработки и сбыта, в том числе в ПО "Азерикимья" (Azerikimya, SOCAR). После создания единой базы данных у компании будут системы, соответствующие стандартам Industry 4. SOCAR уже разработала план, предусматривающий применение в компании анализа данных, интернет-вещей, видеоанализа и многих других технологий нового поколения.

Девятого апреля 2021 года в SOCAR Tower состоялось открытие Центра визуализации, предназначенного для управления производственными операциями из единого цифрового центра.

Уже более 10 лет в SOCAR успешно продолжается создание корпоративной платформы цифрового управления, совмещенной с автоматизацией бизнес-процессов. Этот процесс в настоящее время охватывает все основные сферы деятельности. В корпоративной базе данных нефтедобывающей компании уже оцифрована информация о почти 50 процентах из 44 тысяч скважин, пробуренных в Азербайджане за последние 175 лет, находящихся в эксплуатации и выведенных из нее. Специалисты могут построить модель месторождений с помощью интерпретационного программного обеспечения, используя эту базу данных.

Контролируя процесс бурения в режиме реального времени, можно получить желаемую глубину скважины, давление, объем перекачиваемого сырья и другие параметры. Цифровые системы также применяются в других областях, таких как добыча нефти и газа, переработка и транспортировка газа, управление операциями с помощью цифровых моделей, возможность управления различными устройствами в режиме реального времени. Средства видеонаблюдения, установленные на морских судах и других производственных объектах, позволяют постоянно осуществлять визуальный контроль за обстановкой, обеспечивая более эффективное управление возможными чрезвычайными ситуациями.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Азербайджане продлевается срок действия сертификатов вакцины и иммунитета
В Азербайджане продлевается срок действия сертификатов вакцины и иммунитета
Азербайджанцы в Норвегии призвали международные структуры принять меры против Армении, загрязняющей реку Охчучай
Азербайджанцы в Норвегии призвали международные структуры принять меры против Армении, загрязняющей реку Охчучай
Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла
Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Азербайджане продлевается срок действия сертификатов вакцины и иммунитета Общество 14:37
Терминалы Литвы готовы обслуживать грузопотоки из Узбекистана (Эксклюзив) Транспорт 14:37
Азербайджанцы в Норвегии призвали международные структуры принять меры против Армении, загрязняющей реку Охчучай Общество 14:26
Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла Общество 14:10
Национальная атомная компания Казахстана обнародовала планы добычи на 2023 г Энергетика 14:08
Адыгейские экспортеры проведут переговоры с азербайджанскими предприятиями Бизнес 14:02
Цифровизация в нефтегазовой отрасли: на каком этапе находится Азербайджан? Энергетика 13:58
Названа дата следующего внеочередного заседания парламента Азербайджана Политика 13:54
На международных тактических учениях ВВС Anadolu Qartalı-2021 выполнены задачи заключительного этапа (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 13:53
Парламент Азербайджана утвердил во втором чтении поправку в закон "О медиации" Политика 13:48
Стабильная работа фидерной линии Актау-Баку-Актау способствует увеличению грузопотока по ТМТМ Транспорт 13:37
Самый большой ковер, сотканный за последний год снят со станка в мастерской Гобу ОАО «Азерхалча». (ФОТО) Общество 13:30
Милли Меджлис принял в третьем чтении поправку в закон "О правах лиц с инвалидностью" Политика 13:29
Потребительский рынок Азербайджана незначительно сократился Финансы 13:24
В Азербайджане в послевоенный период 929 инвалидам передано до 6200 средств реабилитации Общество 13:19
TƏBİB нацелено на повышение качества и доступности медуслуг в Азербайджане Общество 13:12
Рост спроса и цен на нефть укрепит экономику Азербайджана во второй половине 2021 г - ЕБРР Финансы 13:01
Иран заметно увеличил импорт продукции горнодобывающей промышленности из Турции Бизнес 12:57
Объем контейнерных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту вырос на 27% Экономика 12:56
Большая часть вакцинированных медработников Черногории привилась "Спутником V" Россия 12:54
Зангезурский коридор имеет огромное значение не только в регионе, но и за его пределами - турецкий аналитик Экономика 12:53
Кыргызстан предлагает создать межрегиональную платформу Центральная Азия-Южный Кавказ – глава МИД Политика 12:39
Таджикистан и ОДКБ констатировали ухудшение ситуации на таджикско-афганской границе Таджикистан 12:33
США выделили Азербайджану $1 млн на борьбу с коронавирусом Политика 12:33
В Азербайджане от гипертонии ежегодно умирают 24 тыс. человек - представитель ВОЗ Общество 12:30
Положительные результаты вакцинации от COVID-19 будут достигнуты в Азербайджане в короткие сроки - минздрав Общество 12:25
Объем продаж посредством портала Azexport превысил за январь–май $194 млн Бизнес 12:22
Спецпредставитель президента США по климату планирует визит в Москву США 12:11
Необходима серьезная реакция на сброс Арменией отходов в реку Охчучай - глава МИД Азербайджана Политика 12:11
Банк Израиля пустит в оборот 5-шекелевую монету с благодарностью медикам Израиль 12:09
Фондовые биржи Европы растут вслед за рынками США Европа 12:07
Новая модель электромобиля Tesla загорелась с водителем в салоне США 12:05
При оценивании в ходе конкурса за основу были взяты принципы объективности и современных стандартов - Агентство по развитию медиа Азербайджана Общество 12:05
Цена на азербайджанскую нефть превысила $77 за баррель Финансы 12:02
Дальновидная политика Президента Ильхама Алиева обеспечила стремительный рост международного авторитета Азербайджана – МИД Кыргызстана Кыргызстан 11:55
Кыргызстан заинтересован в использовании мультимодальных транспортных коридоров через территорию Азербайджана – министр Транспорт 11:52
Между Азербайджаном и Кыргызстаном подписано соглашение на 2021-2022 гг - Джейхун Байрамов Политика 11:47
Российские компании заинтересованы в участии в "умных" проектах Азербайджана - министерство (Эксклюзив) Экономика 11:42
В ходе азербайджано-турецких учений успешно выполняются учебно-боевые задачи (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:41
Путин назначил Виталия Игнатенко гендиректором Общественного телевидения России Россия 11:38
Потребление электроэнергии в Кыргызстане за июнь 2021 года составило 934 млн 673 тыс. кВт.ч. Кыргызстан 11:26
Главы МИД Азербайджана и Кыргызстана провели пресс-конференцию (ВИДЕО/ФОТО) Политика 11:26
В Азербайджане вырос объем платежей иностранцев посредством банковских карт Финансы 11:16
Главы МИД Азербайджана и Кыргызстана провели встречу в расширенном составе Политика 11:16
Началось внеочередное заседание Милли Меджлиса Азербайджана Политика 11:09
Названа численность экономически активного населения Азербайджана Бизнес 11:06
Международный Банк Азербайджана снижает процентные ставки! Экономика 11:01
"Norm Sement"- первая компания на Южном Кавказе, получившая сертификат API, представит на местном и зарубежном рынках тампонажный цемент для скважин Общество 10:58
Азербайджан - один из приоритетных рынков для внедрения российских решений - министерство Экономика 10:45
Туркменистан и Россия налаживают сотрудничество в сфере маркировки товаров Бизнес 10:45
В азербайджанской сети AzStateNet выросло количество компьютерных угроз ИКТ 10:39
В Азербайджане в июне были удовлетворены 96% запросов в связи с компьютерной безопасностью ИКТ 10:38
Освобожденное село Сеидляр Лачинского района (ВИДЕО) Общество 10:35
Алятская СЭЗ станет площадкой взаимодействия азербайджанского бизнеса и мирового рынка Экономика 10:34
Почти 50% операций на Бакинской фондовой бирже пришлись на долю одной инвесткомпании Финансы 10:30
Командная игра: «Лаборатория Касперского» и Fnatic объявляют о начале партнёрства ИКТ 10:28
В Баку прошла встреча главы МИД Азербайджана с министром иностранных дел Кыргызстана Политика 10:21
С хормозганской таможни Ирана вывезено более 11 млн тонн товаров Экономика 10:15
Вакцинированные от COVID-19 граждане Грузии могут посетить Нидерланды Транспорт 10:15
В Баку дают показания в суде еще 13 армянских террористов (ФОТО) Общество 10:14
Президент Пакистана за расширение сотрудничества с Азербайджаном в различных сферах Политика 10:12
В июле и августе израильтяне смогут привиться вакциной Moderna Израиль 10:11
Климатические активисты намерены принять участие в парламентских выборах в ФРГ Европа 10:02
В Азербайджане дорожает золото Финансы 10:00
Американская компания предоставила TAP решение для цифровой радиосвязи Энергетика 09:55
Цены на нефть колеблются в ожидании решений ОПЕК+ Энергетика 09:47
Манат укрепился к евро Финансы 09:42
«Туркменгаз» закупит химпродукцию Тендеры 09:39
На сегодняшнем заседании парламента Азербайджана будут рассмотрены 10 вопросов Политика 09:35
Повышены месячные должностные оклады сотрудников МВД Азербайджана, несущих службу на освобожденных территориях страны - Распоряжение Политика 09:31
Власти Австралии предупредили об угрозе появления еще более опасных штаммов коронавируса Другие страны 09:27
Apple и Intel первыми применят новую технологию производства чипов от тайваньской компании США 09:24
Группа сотрудников МВД Азербайджана награждена орденами и медалями - Распоряжение Политика 09:24
Офицерам МВД Азербайджана присвоены высшие специальные звания - Распоряжение Политика 09:14
Johnson & Johnson сообщила, что ее вакцина надежно защищает от штамма "Дельта" В мире 08:58
В Нью-Йорке установили мини-копию Статуи Свободы США 08:43
WCO помогает азербайджанской таможне в дальнейшем совершенствовании системы управления рисками – генсек Бизнес 08:30
Власти Австралии приняли четырехэтапный национальный план по выходу из пандемии Другие страны 08:19
Рост ядерного арсенала КНР вызвал беспокойство США США 08:04
Индийский штамм коронавируса обнаружен во всех регионах Казахстана – Минздрав Казахстан 07:46
Глава Гонконга осудила нападение с ножом на полицейского Другие страны 07:31
Израиль нанес удары по оружейному цеху ХАМАС в Газе (Обновлено) Израиль 07:09
В Индонезии началась вакцинация против коронавируса детей от 12 лет Другие страны 06:54
Парламент Бразилии признал преступлением психологическое насилие над женщиной Другие страны 06:31
Легендарный американский миллиардер предсказал новую пандемию В мире 06:14
Трамп назвал "охотой на ведьм" обвинения в адрес своей компании и ее финдиректора США 05:49
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП США до рекордных 7% в 2021 году США 05:25
Лесной пожар уничтожил 90 процентов города в Канаде Другие страны 05:10
Блинкен и глава МИД Таджикистана на встрече в Вашингтоне обсудили двусторонние отношения США 04:55
Ричард Брэнсон 11 июля совершит суборбитальный космический полет В мире 04:32
Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне США 04:11
Президент Бразилии заявил, что не уступит власть в случае подтасовок результатов выборов Другие страны 03:52
Госсекретарь США обсудил с главой МИД Узбекистана ситуацию в Афганистане США 03:34
Спасательные работы на месте обрушения дома во Флориде возобновились США 03:29
COVAX призвал признать вакцины от COVID-19, одобренные ВОЗ, ЕС и 10 западными странами В мире 02:42
Первый в сезоне "Формулы-1" "тройник" завершится вторым подряд этапом в Австрии Спорт 02:29
На Каспийском побережье Дагестана произошла массовая гибель рыбы Россия 02:07
Байден заявил, что у властей США пока нет понимания причин обрушения дома во Флориде США 02:03
Кувейт возобновил авиасообщение с 12 странами Арабские страны 01:42
В результате нападения с ножом в центре Лондона ранен один человек Европа 01:26
Все новости