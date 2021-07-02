Цифровизация в нефтегазовой отрасли: на каком этапе находится Азербайджан?

БАКУ /Trend/ - Потенциальными преимуществами перехода на цифровые технологии в нефтегазовой отрасли являются: повышение производительности, экономия времени и средств, более безопасные операции и целостность активов, а также рациональное управление ресурсами. Поскольку мировая нефтегазовая промышленность стремится к увеличению прибыли за счет сокращения производственных затрат, где это возможно, интеграция и цифровизация операций по добыче и разведке может существенно помочь ей в достижении этих целей.

Снижение стоимости

Норвежская консалтинговая компания Rystad Energy заявляет, что цифровизация, предусматривающая преобразование данных, изображений или звука в цифровую форму для дальнейшей компьютерной обработки, может обеспечить экономию в нефтегазовой отрасли в размере до 100 миллиардов долларов.

Аналитики Deloitte - международной сети компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита, считают, что большинство цифровых решений, представленных в настоящее время на рынке, нацелено на сокращение операционных расходов отрасли, которые в 2016 году составили около 2,3 триллиона долларов. Несомненно, цифровые технологии снижали и будут снижать операционные расходы, но существует гораздо более крупная категория чистых основных средств или производственного капитала в размере 3,4 триллиона долларов, которые практически не затрагиваются существующими цифровыми решениями. Увеличение производительности капитала даже на один процент по сравнению с этой цифрой - с помощью интеллектуальных роботов, которые также обеспечивают безопасность активов и людей - может означать экономию на уровне около 40 миллиардов долларов. И когда цифровые решения начнут оптимизировать как операционные, так и капитальные затраты, нефтегазовые компании смогут переломить тенденцию к снижению их рентабельности на задействованный капитал (ROCE) даже при более низких ценах на нефть.

Вызовы, стоящие перед компаниями на пути цифровизации

Компании, опрошенные норвежской DNV GL, определили следующие ключевые проблемы, которые необходимо решить, если отрасль хочет извлечь выгоду из возможностей цифровизации.

Сложность - Большая часть сегодняшних данных хранится во фрагментированных системах в различных форматах, и их нелегко получить для принятия своевременных решений. Чтобы полностью раскрыть потенциал реальности, богатой данными, компаниям придется агрегировать наборы данных из различных баз, стандартизировать форматы для упрощения анализа и предоставлять их нужным людям для принятия решений. В настоящее время отсутствует инфраструктура для хранения и анализа как структурированных, так и неструктурированных данных, чтобы в полной мере использовать преимущества технологии больших цифр (Big Data). Чтобы использовать весь потенциал данных для более эффективных операций и принятия решений, жизненно важно, чтобы компании реализовали надежную стратегию сбора, управления и использования критически важных данных.

Доверие - Одна из самых серьезных проблем, с которыми сегодня сталкивается отрасль - это доверие к данным, от которых она зависит. Респонденты выявили разный уровень доверия к данным, которые они используют в настоящее время. Когда данные фрагментированы и поступают из нескольких мест, их необходимо правильно выбрать и привести в соответствие с принятым стандартом качества.

Безопасность - Безопасность имеет первоочередное значение для быстрого внедрения новых технологий в нефтегазовой отрасли. Данные о месторождениях, коллекторах и добыче чрезвычайно важны для бизнеса, и операторы требуют бескомпромиссной защиты с помощью строгих систем безопасности. Потребуются строгие стандарты безопасности, чтобы свести к минимуму нарушения безопасности и улучшить поток информации.

Потребность в инновационных решениях - Нефтегазовая отрасль осознает возможность неизбежного прорыва, если она сможет лучше обрабатывать большие объемы данных, которые собираются сегодня. Несмотря на сохраняющееся сопротивление новым подходам, отрасль начинает осознавать проблемы и возможности больших данных и предпринимает шаги, чтобы понять их влияние на повседневную деятельность. Опрошенные компании находились на разных этапах перехода к цифровым технологиям: появляются первые последователи, но многие все еще находятся на очень ранних стадиях этого процесса.

Искусственный интеллект в добыче нефти и газа

По мнению McKinsey & Company, инвестиции в искусственный интеллект (ИИ) могут помочь повысить производительность в нефтяной и газовой отраслях.

В то время как цифровая трансформация продолжается, некоторые компании с крупными активами могут не уделять должного внимания более эффективному использованию искусственного интеллекта. Исследования McKinsey & Company показывают, что ИИ может помочь в организации сложных операций этих компаний, а высокопроизводительные программные инструменты способны позволить им разрабатывать свои алгоритмы. Другими словами, компании с крупными активами могут увеличивать свой бизнес и прибыль с помощью ИИ. Они способны сократить энергопотребление. Исследования компании показывают, что искусственный интеллект, особенно с использованием существующей информации и программного обеспечения, может обеспечивать повышение производительности без интенсивного обновления оборудования.

По мнению McKinsey & Company, для компаний с нестабильной маржей ИИ открывает значительные возможности для более эффективного управления рисками и нестабильностью.

Компаниям, которые регулярно собирают и хранят огромные объемы машинных данных, пора приступить к созданию алгоритмов. Под руководством внешних экспертов и посредством временных ресурсов в качестве связующего моста у них есть шанс быстро начать использование ИИ.

Цифровизация в нефтегазовом секторе Азербайджана

Несколько лет назад Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) создала Каспийский инновационный центр (CIC) для управления процессами цифровой трансформации.

CIC детально проанализировал все программное обеспечение, используемое в SOCAR, выявил пробелы и определил сферы, нуждающиеся в оптимизации. CIC начал реализацию цифровых проектов в секторе разведки и добычи в 2018 году. Сектор бурения полностью полагается на платформу SAP ERP, поскольку в этой сфере существует множество рисков и неопределенностей. Здесь автоматизированы все процессы, включая планирование, бурение и ввод скважин в эксплуатацию. Платформа SAP UFAM (Upstream Field Activity Management) впервые в мире была применена для систематизации и автоматизации всех процессов при добыче нефти и газа. Производственное объединение «Азнефть» SOCAR использует многие передовые технологии, в том числе машинное обучение. Системы компании прогнозируют ожидаемую добычу из скважины, возможные риски и события.

Автоматический расчет стоимости проекта ресурсным методом, автоматизация работ, связанных с безопасностью и окружающей средой, широко применяются на платформе SAP и в 2021 году. Таким образом, системы контроля труда, сопряженного с риском, аттестация сотрудников и минимизация угрозы несчастных случаев являются одними из основных целей. Прогнозные и когнитивные способы решения охватят все области.

Работы по автоматизации ведутся и в секторе переработки и сбыта, в том числе в ПО "Азерикимья" (Azerikimya, SOCAR). После создания единой базы данных у компании будут системы, соответствующие стандартам Industry 4. SOCAR уже разработала план, предусматривающий применение в компании анализа данных, интернет-вещей, видеоанализа и многих других технологий нового поколения.

Девятого апреля 2021 года в SOCAR Tower состоялось открытие Центра визуализации, предназначенного для управления производственными операциями из единого цифрового центра.

Уже более 10 лет в SOCAR успешно продолжается создание корпоративной платформы цифрового управления, совмещенной с автоматизацией бизнес-процессов. Этот процесс в настоящее время охватывает все основные сферы деятельности. В корпоративной базе данных нефтедобывающей компании уже оцифрована информация о почти 50 процентах из 44 тысяч скважин, пробуренных в Азербайджане за последние 175 лет, находящихся в эксплуатации и выведенных из нее. Специалисты могут построить модель месторождений с помощью интерпретационного программного обеспечения, используя эту базу данных.

Контролируя процесс бурения в режиме реального времени, можно получить желаемую глубину скважины, давление, объем перекачиваемого сырья и другие параметры. Цифровые системы также применяются в других областях, таких как добыча нефти и газа, переработка и транспортировка газа, управление операциями с помощью цифровых моделей, возможность управления различными устройствами в режиме реального времени. Средства видеонаблюдения, установленные на морских судах и других производственных объектах, позволяют постоянно осуществлять визуальный контроль за обстановкой, обеспечивая более эффективное управление возможными чрезвычайными ситуациями.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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