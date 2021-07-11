АБР необходимо ввести стандарты эффективности выбросов - Форум НПО (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Если Азиатский банк развития (АБР) намерен усилить меры по защите окружающей среды, то он должен ввести стандарты эффективности выбросов вредных веществ в атмосферу (EPS), сказал Trend исполнительный директор Форума НПО по АБР Райан Хасан.

В мае АБР объявил, что в рамках своей энергетической политики больше не будет финансировать работы по разведке, бурению или добыче угля, нефти и природного газа, разработку новых угольных месторождений и деятельность любых объектов, связанных с угольной промышленностью.

Отвечая на вопрос о том, что еще могут сделать банки развития для защиты окружающей среды, Хасан подчеркнул, что в настоящее время самыми большими экологическими проблемами являются загрязнение диоксидом и выбросы парниковых газов.

Во-вторых, крупные инфраструктурные проекты банков развития, таких как АБР и АБИИ, оказали сильное негативное влияние на экосистемы и средства к существованию местных сообществ, сказал исполнительный директор.

Помимо слабой реализации экологических и социальных гарантий, АБР также причастен к усилению климатических изменений в связи с увеличением выбросов парниковых газов, отметил он.

"Итак, с одной стороны, у вас есть метан, который является большим загрязнителем, а с другой - углекислый газ, также являющийся большим загрязнителем. Они - продукты сжигания ископаемого топлива, и АБР поддерживает строительство не только ТЭС на угле и газе, но и трубопроводов, которые приводят к дополнительным выбросам. Банк также реализует проекты по сжиганию мусора. Это означает, что они сжигают пластиковые отходы для производства электроэнергии, и при этом в атмосферу выбрасываются вредные химические вещества", - сказал Хасан.

Если АБР, будучи банком развития, намерен усилить меры по защитите окружающей среды, то, во-первых, он должен внедрить стандарты эффективности выбросов (EPS) а, во-вторых, проводить сильную экологическую и социальную политику, отметил исполнительный директор.

"В соответствии с EPS, банк не будет финансировать проекты, реализация которых сопровождается выбросами вредных газов сверх определенного лимита. Но каков будет этот лимит? Думаю, это хороший вопрос", - сказал Хасан.

В качестве примера он привел недавнее принятие Европейским банком развития (ЕИБ) новой энергетической политики.

"В прошлом году ЕИБ принял новую энергетическую политику, в соответствии с которой он установил норму выбросов на уровне 250 граммов углекислого газа на киловатт-час произведенной электроэнергии. И если вы сделаете это, то практически полностью ликвидируете финансирование газовой и угольной сферы. Я не говорю о том, что АБР должен установить такой же лимит. Я бы хотел, чтобы банк установил лимит в 200 граммов углекислого газа на киловатт-час произведенной электроэнергии или еще меньше. Но общая идея заключается в том, чтобы АБР резко сократил выбросы парниковых газов в своих проектах. Таким образом, не будет нарушаться Парижское соглашение по климату, а наша планета перестанет разогреваться", - сказал Хасан.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Константин Шапиро)