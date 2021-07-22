Американская компания заинтересована в реализации проекта "Узбекнефтегаз GTL"

Энергетика 22 июля 2021 14:14 (UTC+04:00)
Американская компания заинтересована в реализации проекта "Узбекнефтегаз GTL"

Американская нефтегазовая компания Honeywell UOP выразила заинтересованность в совместной реализации проекта GTL «Узбекнефтегаз», передает Trend со ссылкой на пресс-службу АО «Узбекнефтегаз».

Проект «Организация производства алкилбензола для синтетических моющих средств» на основе сырья завода «Uzbekneftegaz GTL», который ожидается к запуску в текущем году, является перспективным высокоэффективным проектом.

Ряд лицензиатов технологий выразили заинтересованность в совместной реализации проекта, в том числе известная американская нефтегазовая компания «Honeywell UOP».

Переговоры, проведенные посредством видеоконференцсвязи с американской компанией, были направлены на изучение возможностей реализации совместного проекта «Организация производства алкилбензола для синтетических моющих средств».

В рамках проекта обсуждены технологическая лицензия на запуск технологии, конфигурации базового проектирования, поставка технологических установок и катализаторов, повышение квалификации рабочего персонала и финансирование проекта.

Предложения, озвученные экспертами, были тщательно изучены, и на последующих этапах переговоров было решено сделать окончательные выводы.

По итогам обсуждения специалисты «Honeywell UOP» признали, что вводимые в эксплуатацию мощности завода «Uzbekneftegaz GTL» создадут возможности для реализации новых газохимических проектов и повысят позиции Республики Узбекистан в топливно-энергетической и газохимической сферах Евразийского региона.

Напомним, что компания «Honeywell UOP» участвовала в качестве подрядчика технологических станций и технологических установок в более чем 20 проектах, реализуемых на территории Республики Узбекистан.

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