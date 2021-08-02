BP Exploration завершила передачу операторства Южно-Кавказским трубопроводом SOCAR Midstream Operations

БАКУ /Trend/ - Процесс передачи компанией BP Exploration (Shah Deniz) Limited операторства Южно-Кавказским трубопроводом (SCP) компании SOCAR Midstream Operations Limited 1 августа завершился, сообщили в понедельник Trend в SOCAR.

Отметим, что Южно-Кавказский трубопровод является одним из четырех сегментов "Южного газового коридора", предназначенного для экспорта природного газа из Азербайджана через территорию Грузии в Турцию и Европу.

"Передача технического операторства была предусмотрена соглашением от декабря 2013 года. Соглашение предоставило SOCAR право взять на себя техническое операторство трубопроводом через год после завершения проекта расширения SCP. Строительные работы по расширению трубопровода были завершены в марте 2019 года. А в марте 2020 года SOCAR Midstream Operations Limited официально стала техническим оператором SCP в согласованный переходный период. Процесс перехода, начавшийся в марте 2020 года, успешно завершился в июле 2021 года. Несмотря на вызванные COVID-19 проблемы, bp и SOCAR тесно сотрудничали для эффективной реализации всех аспектов процесса передачи", - говорится в сообщении SOCAR.

По словам президента SOCAR Ровнага Абдуллаева, после шести лет успешной коммерческой эксплуатации SCP компания SOCAR возьмет на себя техническую эксплуатацию трубопровода. Это еще одно большое достижение SOCAR в управлении международным газопроводом. SCP является одним из важных участков "Южного газового коридора": "Мы хотели бы поблагодарить bp за эффективное сотрудничество с SOCAR во всех сегментах "Южного газового коридора".

В свою очередь, исполнительный директор SOCAR Midstream Фуад Ахмедов сказал, что переход операторства к SOCAR возлагает дополнительную ответственность: "Мы продолжаем тесное сотрудничество с bp и другими партнерами с целью обеспечения безопасной, эффективной, благоприятной для окружающей среды и общества деятельности, которую bp демонстрировала во время своего операторсва SCP. Мы уверены, что наша совместная работа принесет пользу странам, через которые проходит этот трубопровод".

Региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс отметил следующее: "Как крупнейший участник проектов Шах Дениз и SCP мы полны решимости продолжать тесное сотрудничество с SOCAR в целях поддержки в реализации ее новой задачи и желаем SOCAR больших успехов".

SCP функционирует с конца 2006 года. Коммерческие поставки расширенного участка трубопровода в Турцию начались в июне 2018 года, в Европу – в декабре 2020 года.

Акционерами SCP Co. являются: bp (28,8%), TPAO (19,0%), PETRONAS (15,5%), AzSCP (10,0%), NICO (10,0%), ЛУКОЙЛ (10,0%) и SGC Midstream (6,7%).

(Автор: Садраддин Агджаев)

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