ЕБРР выделит средства на поддержку пяти ТЭЦ в Узбекистане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредит в размере €81,6 млн евро на поддержку пяти ТЭЦ в Узбекистане, передает Trend со ссылкой на ЕБРР.

Согласно информации, кабинет министров Узбекистана утвердил меры по реализации проекта "Программа поддержки жизненно важной инфраструктуры: поддержка электроэнергетики" в ближайшие два года.

Сообщается, что кредит выдается сроком на семь лет, включая льготный период 30 месяцев, по ставке 1% годовых плюс шестимесячная ставка Euribor и комиссионные 0,5 процентов.

Координировать его работу будет компания АО "Иссиклик электр станциялари". В качестве заемщиков выступят АО "Ташкентская ТЭЦ", АО "Навоийская ТЭЦ", АО "Тахиаташская ТЭЦ", АО "Сырдарьинская ТЭЦ", АО "Талимарджанская ТЭЦ". Данные предприятия являются исполнителями проекта и несут полную ответственность за эффективное использование кредита ЕБРР.

Отмечается, что погашение долга, выделенного ЕБРР, включая выплаты по процентам, разовым комиссиям и другим расходам, будет производиться за счет тепловых электростанций.

Кредитное соглашение по Программе жизненно важной инфраструктуры для поддержки электроэнергетического сектора было подписано 9 декабря 2020 года.