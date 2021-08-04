Минэнерго Азербайджана изучает опыт норвежской Equinor (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана изучает опыт норвежской компании Equinor.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на минэнерго, стороны заинтересованы в расширении существующего сотрудничества в области "зеленого водорода".

В ходе онлайн-семинара была подчеркнута важность изучения международного опыта в области новых видов энергии (возобновляемой и водородной).

"Компания Equinor обладает широким опытом в области использования водорода, имеет стратегию по обеспечению чистой и устойчивой энергетики по "зеленому водороду", а также планы по снижению выбросов углерода.

Затем специалисты Equinor презентовали проекты по "зеленому водороду", широко осветили водородные рынки, стратегию и проекты компании", - говорится в сообщении.

Кроме того, были обсуждены вопросы реализации будущих водородных проектов в Азербайджане, экономическая эффективность использования водорода на рынке электроэнергии, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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