Минэнерго Азербайджана изучает опыт норвежской Equinor (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана изучает опыт норвежской компании Equinor.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на минэнерго, стороны заинтересованы в расширении существующего сотрудничества в области "зеленого водорода".
В ходе онлайн-семинара была подчеркнута важность изучения международного опыта в области новых видов энергии (возобновляемой и водородной).
"Компания Equinor обладает широким опытом в области использования водорода, имеет стратегию по обеспечению чистой и устойчивой энергетики по "зеленому водороду", а также планы по снижению выбросов углерода.
Затем специалисты Equinor презентовали проекты по "зеленому водороду", широко осветили водородные рынки, стратегию и проекты компании", - говорится в сообщении.
Кроме того, были обсуждены вопросы реализации будущих водородных проектов в Азербайджане, экономическая эффективность использования водорода на рынке электроэнергии, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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