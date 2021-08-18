Малая ГЭС в районе Алтай Восточно-Казахстанской области введена в эксплуатацию

В июле 2021 года был произведен коммерческий ввод в эксплуатацию малой Тургусунской гидроэлектростанции (ГЭС) в районе Алтай Восточно-Казахстанской, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Согласно информации, при финансовой поддержке АО «Банк развития Казахстана» (дочерняя структура Холдинга «Байтерек», Банк, БРК) закончено строительство малой гидроэлектростанции (ГЭС) на реке Тургусун в районе Алтай Восточно-Казахстанской области.

Проект реализации строительства ГЭС осуществляется ТОО «Тургусун-1», мощность ГЭС составляет 24,9 МВт, запуск которой позволит сократить дефицит электроэнергии в регионе на 79,8 миллиона киловатт-часов в год, а также уменьшить выбросы углекислого газа на 680 тонн в год.

Сообщается, что выработка электроэнергии в пользу покупателя (ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии») за июль месяц составила 2,3 миллиона кВтч.

Запуск Тургусунской ГЭС обеспечил собственным устойчивым энергоснабжением практически всю Восточно-Казахстанскую область, а также другие регионы страны согласно заключенному договору с РФЦ на покупку электроэнергии.

Общая стоимость проекта составляет 13,39 млрд тенге ($27 миллионов), при этом Банком Развития осуществлено структурирование сделки на сумму в размере 9,6 млрд тенге ($22 миллиона) в следующем виде: 5 млрд тенге ($11,7 миллиона) в виде долгосрочного займа сроком на 12 лет предоставил Банк Развития, 3,6 млрд тенге ($8,5 миллиона) в виде лизинга на приобретение оборудования предоставила дочерняя организация БРК - АО «Фонд развития промышленности», 1 млрд тенге ($2,3 миллиона)в виде займа предоставили AOM Rail BV, а также DBK Equity Fund - дочерняя структура БРК управляемая АО «Казына Капитал Менеджмент». Остальные средства в размере 3,8 млрд тенге ($9 миллионов) – собственное участие Заемщика. Проект реализуется в рамках второй пятилетки индустриализации.

На текущий момент в Восточно-Казахстанской области функционируют три крупнейших в стране гидроэлектростанций - Шульбинская, Бухтарминская и Усть-Каменогорская, эксплуатация которых в целях электроснабжения области доказала высокую эффективность и рентабельность. По мнениям экспертов, основными преимуществами ГЭС являются независимость от конъюнктуры цен на топливо, длительный срок эксплуатации, возобновляемость основного ресурса, низкая себестоимость и экологичность.