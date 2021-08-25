Стоимость азербайджанской нефти превысила $70 за баррель

БАКУ /Trend/ - Стоимость азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ)», на базе CIF в итальянском порту Аугуста 24 августа составила 70,12 доллара за баррель, что на два доллара больше предыдущего показателя, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light составила 69,44 доллара за баррель, что на два доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта составила 66,73 доллара за баррель, что на 2,02 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 24 августа составила 70,89 доллара, что на 1,95 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на 25 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev