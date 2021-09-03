Татнефть и Узбекнефтегаз реализуют проекты по малотоннажной газохимии

БАКУ/Trend/- В рамках проводимого в российском городе Казани «Нефтегазохимического форума Татарстана-2021» Председатель Правления АК «Узбекнефтегаз» Мехриддин Абдуллаев встретился с генеральным директором ПАО «Татнефть» Наилем Магановым, чтобы провести переговоры о сотрудничестве в области нефтедобычи и нефтехимии, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу «Узбекнефтегаза».

Данная встреча проводилась в целях реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита Президента Татарстана Рустама Минниханова в Узбекистан (16-17 июня текущего года), а также визита делегации АО «Узбекнефтегаз» в Татарстан (23-26 июня 2021 года).

Председатель Правления обратил внимание на обсуждение вопросов в рамках подписанной «Дорожной карты» по расширению сотрудничества в области повышения квалификации специалистов АО «Узбекнефтегаз», созданию сети АЗС и реализации проектов. для малотоннажной газохимии.

Кроме того, обсуждались вопросы геологоразведки, обработки скважин, бурения скважин, обучения персонала и производства.

В ходе переговоров стороны отметили важность и актуальность направлений сотрудничества двух компаний. Руководители подчеркнули, что каждый проект имеет стратегическое значение для развития не только компаний, но и региона и страны в целом.

Основная цель встречи - совместное достижение положительных результатов не только во взаимодействии компаний, но и в обрабатывающей промышленности всего региона и страны.

Ответственные специалисты компаний утвердят расширенную Дорожную карту, которая охватит широкий спектр направлений совместной работы и перспективных взаимовыгодных проектов.

Следует отметить, что ПАО «Татнефть» - одна из крупнейших нефтяных компаний России, динамично развивающая добычу нефти и газа, нефтепереработку, нефтехимию, шинный комплекс, сеть АЗС, энергетику, разработку и производство оборудования для нефтедобычи. газовая промышленность и блок сервисных структур.