Проекты с Acwa Power и Мasdar в Азербайджане позволят сэкономить более 300 млн кубометров природного газа в год
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Замглавы парламентского комитета Азербайджана о вероятности распространения коронавируса учениками школ
Проекты с Acwa Power и Мasdar в Азербайджане позволят сэкономить более 300 млн кубометров природного газа в год
Информация о принудительном ношении масок на открытом воздухе не соответствует действительности – МВД Азербайджана
Энергетическая инфраструктура необходима для благосостояния азербайджанского народа – Разведцентр энергетической безопасности НАТО
Члены Национальной паралимпийской команды Азербайджана награждены орденами и медалями - Распоряжение
Отчет «Разрушение кладбищ» Комиссии США по международной религиозной свободе является предвзятым и необъективным – Заявление
Самое трудное – это определение истины… - Эльчин Мусаоглу о председательстве в жюри международного фестиваля
Военные эксперты России и Азербайджана обсудили на платформе Baku Network ситуацию в Афганистане и на Южном Кавказе (ВИДЕО)
Проверка документов граждан на входе в моллы и объекты общепита является законной - МВД Азербайджана
Азербайджан продолжает работу по безопасному возвращению вынужденных переселенцев на освобожденные территории – МИД